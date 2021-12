99ers sind gewarnt: „Dürfen uns nicht ausruhen!“

Draufhauen will der 47-jährige Schwede, der in jungen Jahren als Soldat in Bosnien und im Kosovo im Krieg gedient hat, trotzdem nicht. „Aus meiner Zeit als Soldat kommt auch mein Führungsstil. Ich versuche die Jungs stets zu motivieren, das baut Vertrauen auf. Beim Training oder dem Militär machst du 10000 Mal das Gleiche und fragst dich, warum so oft. Wenn es darauf ankommt, funktioniert es dafür automatisch.“