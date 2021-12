Kosovaren mit gefälschten Ausweisen ertappt

Bei einer Corona-Kontrolle in einem Geschäft in Fohnsdorf flog ein 26-jähriger Kosovare mit einem gefälschtem kroatischen Personalausweis auf. Laut eigenen Angaben hat sich der Mann die Fälschung besorgt, um in Österreich arbeiten zu können. Er wurde zur sofortigen Ausreise aufgefordert. Auch sein Mitbewohner, ebenfalls aus dem Kosovo, soll einen solchen Ausweis besitzen und sich damit ein Aufenthaltsvisum erschlichen haben. Beide Männer wurden angezeigt.