Mit Musik, Akrobatik und Humor ins Jahr 2022

Jene Besucher, welche ihre Karten aufgrund dieser neuen Regelungen zurückgeben möchten, werden gebeten, aufgrund des begrenzten Kartenangebots das so rasch wie möglich (spätestens bis zum 31. 12.) per Mail an: tiroler.kammerorchester@innstrumenti.at bekannt zu geben, damit diese Karten an andere Interessenten weitergereicht werden können und nicht verfallen.