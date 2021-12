„Maßnahmen sind nicht mehr nachvollziehbar“

Nach dem Lockdown gab es innerhalb der Gastronomie unterschiedliche Öffnungsschritte, zudem wird nun die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt. Auch zu Silvester. Wie wirken sich all die gesetzten Maßnahmen auf die österreichischen Gast- und Kaffeehäuser aus? Welche Wirtschaftshilfen werden von den Betrieben benötigt und was, wenn ein weiterer Lockdown kommt? Immerhin ist Omikron in Wien bereits sehr dominant. Darüber spricht der Kaffeehäuser-Obmann Wolfgang Binder mit Moderatorin Raphaela Scharf in „Nachgefragt“.