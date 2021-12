Bub in Pkw eingesperrt: Pannenhelfer als Retter

Problem rasch behoben

Wenig später traf Josef Derfler am Parkplatz des Baumarkts ein. „Die Situation war natürlich aufregend für Vater und Sohn, aber zum Glück war das Auto rasch wieder aufgesperrt, und die beiden konnten erleichtert nach Hause fahren“, schildert der erfahrene Pannenhelfer. Er erklärt, dass es keine Seltenheit sei, dass Funkschlüssel plötzlich nicht funktionieren. „Oft liegt das an der Batterie“, so Derfler. Das Problem könne grundsätzlich in jeder Werkstatt behoben werden. „Oder im Notfall auch von uns“, schmunzelt er.