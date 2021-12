Pflege-Studium ist nun auch ab März möglich

Tagtäglich retten sie mit Hand, Herz und Hirn das Leben unserer Liebsten – erst seit dem Beginn der Pandemie wird uns das aber bewusst. So unbestritten der Heldenmut der heimischen Pfleger vor, während und nach der Krise aber ist, so groß ist auch der Bedarf an neuem Personal. Hochqualifiziert ausgebildet werden die Pfleger von morgen unter anderem auch in der IMC Fachhochschule in Krems.