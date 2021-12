Die Leitungen sind vor dem Pack-Duell tot

Auf den 24-Jährigen wartet am Dienstag mit dem KAC ein spezieller Gegner - bei den Kärntnern ist er groß geworden. Erst vor der Saison verließ er den Meister. „Ich wollte mehr Eiszeit, um mich weiterzuentwickeln. Ich kann mich nun nicht beschweren, auch in Unterzahl werde ich viel eingesetzt. Die Entwicklung in Graz passt“, sagt der Klagenfurter und zwinkert: „Ich bin mit einigen beim KAC aufgewachsen, wir sind viel in Kontakt. Vorm Duell sind die Leitungen aber tot. Erst nach unserem Sieg können wir dann wieder reden...“