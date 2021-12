Sprengungen sollen Gefahrenstellen „entschärfen“

Die Felsformationen der Hohen Wand sind weithin sichtbar und nicht nur bei einheimischen Steinböcken, sondern auch bei Kletterern äußerst beliebt. Nicht so bei den Autofahrern: Ein Fels ragt hier so weit in die Straße, dass er wiederholt für Blechschäden und gefährliche Situationen sorgt. Doch damit ist bald Schluss.