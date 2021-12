Lilly Krug: So startet Ferres' Tochter jetzt durch

Es sind große Fußstapfen, in die Lilly Krug tritt: Denn Mama Veronica Ferres ist ein internationaler Filmstar und mittlerweile auch Produzentin. Doch die 20-Jährige wagt es trotzdem und feiert große Erfolge. Schon im März startet sie mit „Shattered“ in den Kinos - ein Film mit John Malkovich, in dem sie die Hauptrolle spielt. Außerdem dreht sie gerade mit Superstar Gerard Butler. Für wenige Stunden machte sie einen Zwischenstopp in Wien, um das Cover des „Style Up Your Life“-Magazins zu shooten. Adabei-TV hat den sympathischen Shooting-Star getroffen.