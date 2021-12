Paragleiter stürzte in Osttirol 20 Meter ab

Ein 44-jähriger Mann hat sich am Stefanitag bei einem Paragleitunfall in Osttirol schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, stürzte er unmittelbar nach dem Start um 11.20 Uhr aus einer Höhe von etwa 15 bis 20 Metern in ein steiles, schneebedecktes Feld auf etwa 2.200 Meter Seehöhe ab, nachdem sein Schirm nach rechts abgedreht habe. Der Mann sei mit schweren Verletzungen ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach geflogen worden.