So wird das Wetter am Christtag in Kärnten

Den Winter draußen genießen

Wer den Christtag mit der Familie an der frischen Luft verbringen möchte, dem stehen heute also alle Türen offen. Ein Eislauf-Ausflug zum Weißensee bietet sich ebenso an, wie ein Spaziergang am Wörthersee oder ein Rodel-Nachmittag am Villacher Dobratsch.