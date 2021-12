Geschenkte Zeit für sich selbst und andere

„Genau das ist es!“, dachte sich Maria Achorner, nachdem sie in der „Krone“ einen Artikel über „Zeitpolster“ gelesen hatte. Die Pensionistin war auf der Suche nach einer sinnvollen Betätigung und wurde dank der „Krone“ fündig. Sofort wandte sie sich an die Dachorganisation von „Zeitpolster“ in Vorarlberg. Diese unterstützte sie bei der Gründung der Gruppe in St. Johann – die übrigens die erste in Tirol ist.