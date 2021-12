Auto schlittert in Reisebus

Wegen der eisglatten Fahrbahn sind in der Nacht auf Heiligabend ein Auto und ein Reisebus in Saalfelden zusammengekracht. Dabei verlor ein 47-jähriger Holländer, der aus Richtung Lofer kam, aufgrund der eisglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Dadurch schlitterte er quer auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Reisebus. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des Holländers in einen Graben geschleudert, der Reisebus kam auf seinem Fahrstreifen zum Stillstand.