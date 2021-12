So feiern Stars Weihnachten ++ DJ Ötzi im Talk

Auch in der Welt der Stars und Sternchen geht es weihnachtlich zu: so trafen wir DJ Ötzi zum besinnlichen Interview auf Gut Aiderbichl. Da gibt sich der Musikstar erstaunlich privat und erzählt auch über seine Familie und seine Tochter. Aber auch viele weitere Promis verraten uns in der Sendung, wie sie Weihnachten feiern und welche Traditionen sie an Heiligabend hochleben.