No-Go Tiere schenken ++ Skurrile Weihnachtsbräuche

An diesem Weihnachts-Wochenende ist natürlich auch das „PUSH“-Magazin voll in Festtags-Laune! Gemeinsam mit Moderatorin Annie Müller Martínez schauen wir uns an ob die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich wissen was wir an diesen Tagen feiern. Außerdem dabei: Warum Haustiere NICHT verschenkt werden sollten! Und wir haben ein paar Tipps für euch worauf ihr beim Kekse-Backen achten müsst.