Omikron-Welle kommt: „Müssen NÖ krisenfit machen!“

Das Patentrezept: „Der beste Schutz ist und bleibt Abstand halten, Maske tragen, Kontakte reduzieren und Boostern“, meint das Polit-Duo. Auch in den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester wird daher immunisiert bis zum sprichwörtlichen Umfallen. „Der dritte Stich schützt sowohl vor einer Ansteckung, als aber auch vor einer schweren Erkrankung“, sind sich die Experten einig. Als weitere Maßnahmen sollen auch die Krisenpläne in Firmen angepasst, und das Homeoffice in den Firmen möglichst zur Regel werden.