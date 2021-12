Basilika Mariatrost: Erst gelb, jetzt ziegelrot

Jetzt erklingt eine „himmlische“ Orgel

Und man hat ein besonderes „Heiligtum“ wieder zum Erklingen gebracht, das so genannte Fernwerk. Dabei handelt es sich um eine kleine Orgel im Dachboden, die im Jahr 1927 aufgestellt wurde. 1941 brannte ihr Spieltisch, jener Teil, von dem aus alle Mechanismen zentral gesteuert werden, ab und wurde nicht mehr instand gesetzt. Grünwald führt uns die Holzstufen hinauf Richtung Dach, wo das Fernwerk - es gibt übrigens nur drei derartige Instrumente in ganz Österreich - verborgen ist. „Die kleine Orgel in der Kuppel der Basilika klingt himmlisch. Sie wurde früher während der eucharistischen Anbetung gespielt“, sagt der Pfarrer von Mariatrost.