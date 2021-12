So kommen Sie möglichst Covid-sicher durchs Fest

Gurgeltest-Abgabemöglichkeiten zu den Feiertagen

Mit den angeführten Abgabeterminen an den Feiertagen wird die Abholung der Gurgeltests am gleichen Tag garantiert. Das Ergebnis kommt am darauffolgenden Tag.

24.12.2021:

in den öffentlichen Teststationen: Abgabe der Gurgeltests bis 12:00 Uhr

in den SPAR-Märkten: Abgabe der Gurgeltests bis 9:00 Uhr; die nächste Abgabemöglichkeit ist am 27.12.2021.

25./26.12.2021:

in den öffentlichen Teststationen: Abgabe zu den Öffnungszeiten

in den Spar-Express Standorten: Abgabe bis 9:00 Uhr bzw. bis 14:00

31.12.2021:

in den öffentlichen Teststationen: Abgabe bis 12:00 Uhr

in den Spar-Märkten: Abgabe bis 09:00 Uhr; die nächste Abgabemöglichkeit ist am 3.1.2022.

in den Spar-Express Standorten: Abgabe bis 9:00 Uhr bzw. bis 14:00 Uhr

1./6.1.2022:

in den öffentlichen Teststationen: Abgabe zu den Öffnungszeiten

in den Spar-Express Standorten: Abgabe bis 9:00 Uhr bzw. bis 14:00 Uhr