Wenn der Arzt auf der Eisfläche ordentlich zulangt

Showdown in der dritten österreichischen Eishockeyliga! Im letzten Spiel des Jahres bittet der ATSE Graz am Mittwochabend den Leader aus Kapfenberg zum Tanz. Beide Teams spielten bis zur vorigen Saison noch in der Steirischen Eliteliga, welche KSV im Spieljahr 2019/20 und der ATSE 2018/19 für sich entscheiden konnten. Aufseiten der Grazer kommt ein Strohmeier selten allein.