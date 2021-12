Bidens neuer Welpe ++ Chris Noth weiter im Visier

Ab jetzt werden die Tage endlich wieder länger und vor allem heller. Außerdem gibt’s einen flauschigen Familienzuwachs im Weißen Haus. Und nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen Chris Noth melden sich nun die weiblichen „Sex and the City“-Stars zu Wort. Das und mehr gibt’s heute in eurem „PUSH“-Magazin mit Moderatorin Anna Illenberger.