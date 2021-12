Reduziertes Impfangebot: Land Tirol hat reagiert

Davon seien rund 17.500 bereits gebucht, über 80.000 freie Impftermine stünden noch zur Verfügung, so das Land. Darüber hinaus seien in den Impfzentren des Landes bis Ende Jänner derzeit weitere rund 100.000 Impfungen ohne Anmeldung möglich. Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) sprach von ausreichend zur Verfügung stehenden Kapazitäten auch für Impfungen ohne Anmeldung. „Darüber hinaus wurde in der jüngsten Vergangenheit ein umfassendes wohnortnahes Angebot in zahlreichen Gemeinden umgesetzt, das von der Bevölkerung gut angenommen wurde“, betonte die Landesrätin in einer Aussendung.