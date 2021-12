Schöne Bescherung: 99ers im Siegesrausch!

Rückblick in den tristen November: Die 99ers lieferten gerade die schlechteste Auswärtsbilanz der Liga ab, verteilten Geschenke wie sonst nur das Christkind. Heute sind diese miesen Zeiten vorbei. Die Steirer spielten sich im Dezember in einen Rausch: Sechs Siege in sieben Partien, zuletzt gab es fünf Erfolge am Stück. Die Grazer ballerten sich aus der Krise! „Wir haben gezeigt, was wir können“, strahlt Trainer Jens Gustafsson, der zuvor noch gebetsmühlenartig um Geduld bat. „Unsere Zeit kommt!“ Nachdem dieser Tage der Verletzungsteufel aus Graz abzog, konnten sich die Steirer endlich entfalten.