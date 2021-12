Gastro öffnet ++ E-Autos in Ö sehr beliebt

Jetzt bekommen auch Wiener*innen ihr Wiener Schnitzel. Der Gastro-Lockdown ist auch in der Bundeshauptstadt vorbei. Österreich schafft es in einem EU-Ranking auf Platz 3 - in diesem PUSH Magazin mit Jakob Glanzner berichten wir in welcher Disziplin. Außerdem sehen wir Riesen-Meerschweinchen, die in Zitronen-Wasser baden. Ja, die Mischung machts - auch bei unseren Themen heute.