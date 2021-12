Rechtsstreit um zu teure Tickets für Studenten

In fünf Fällen hatten Betroffene beim Bezirksgericht Innere Stadt geklagt und sich jetzt – erstinstanzlich sowie nicht rechtskräftig – gegen die Wiener Linien durchgesetzt. Die finanzielle Benachteiligung von Studenten aus anderen Bundesländern verstoße gegen das Gleichbehandlungsgesetz, so die Begründung. Die Kläger bekamen die 75 Euro Differenz sowie 300 Euro Entschädigung zugesprochen. Bei den Wiener Linien prüft man noch weitere rechtliche Schritte, wie ein Sprecher betont. Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben – von den derzeit 65.300 Semestertickets sei ein Drittel an Nicht-Wiener gegangen.