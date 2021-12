Prinzessin Madeleine empfängt die Weihnachtsbäume

Weihnachtsgrüße von Oscar und Estelle

Dass die Schweden-Royals schon voll in Weihnachtsstimmung sind, zeigten am Wochenende schon Madeleines Nichte Prinzessin Estelle und ihr Neffe Prinz Oscar. Die beiden wünschten in einem Video im Namen des Königshauses allen frohe Weihnachten, nachdem Estelle einen Weihnachtsliedtext rezitiert und der kleine Oscar die vierte Adventskerze angezündet hat.