Prinzessin Estelle begeistert mit Weihnachtslied

Die älteste Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel wirkt dabei hochprofessionell. Sie hat die Hände beim Sprechen vor dem Körper aufeinandergelegt und spricht laut, deutlich und ausgesprochen professionell in die Kamera. Es ist bekannt, dass die Neunjährige seit 2018 Schauspielunterricht in der Schauspielschule „Calle Flygares Teaterskola“ in Stockholm nimmt. Als Thronfolgerin ihrer Mutter wird sie einmal Reden halten müssen und das macht ihr, wie man im Video sieht und hört, auch, ohne dass man Schwedisch versteht, keine Mühe und sichtlich Spaß.