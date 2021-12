400 Kilo Tresor aus der Verankerung gerissen

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 18. Dezember bis 20. Dezember in einer Kfz-Werkstatt in Vöcklabruck ein. Die Täter brachen eine Tür zur Spenglerei auf und gelangten dadurch ins Innere der Firma. In den Büro- und Verkaufsräumlichkeiten durchsuchten sie schließlich sämtliche Kästen. Aus einem der Büros wurde ein großer Standtresor herausgerissen. Der ca. 400 kg schwere Tresor wurde in die Werkstatt des Betriebes gezerrt und schließlich unter extremer Gewaltanwendung aufgebrochen. Der Gesamtschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.