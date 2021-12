„Da musste ich nicht lange überlegen“

Kronberger: „Jantscher spielt eine unglaubliche Saison“

Obwohl die Grazer in der Offensive stark besetzt sind, hofft der 19-Jährige, dass er im Frühjahr viel Spielzeit sammeln kann. Lernen will er dabei von Routinier und Ex-Bulle Jakob Jantscher, der heuer in der Bundesliga schon 18 Scorerpunkte gesammelt hat. „Er spielt eine unglaublich Saison, von ihm kann ich mir sicherlich viel abschauen“, schwärmt der Pongauer vom 32-Jährigen.