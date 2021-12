Erster Omikron-Fall in der Steiermark bestätigt

Die neue Virusvariante Omikron greift weltweit um sich - jetzt wurde auch in der Steiermark der erste Fall bestätigt, nachdem es bereits Verdachtsfälle gegeben hat. Wie die Medizinische Universität Graz bekannt gab, wurde die Omikron-Variante am Freitag am Hygieneinstitut durch eine neue molekularbiologische Untersuchung bestätigt.