„Teenager Bootcamp hat mich selbstbewusst gemacht“

„Ich war damals einfach kindisch, unorganisiert. Ich hatte keine Lehre, keine Perspektive“, so Pierre Ribitsch, 19, aus Wien. Er meint sein Leben vor drei Jahren, als er sich 2018 als Kandidat in der ATV-Sendung „Teenager Bootcamp“ durch seinen Alltag boxte. „Durch die Teilnahme habe ich mich stark und selbstbewusster gefühlt. Das lag vor allem auch am Boxsport. Man denkt sich dann, man kann alles schaffen.“ Mittlerweile befindet er sich im zweiten Lehrjahr als Einzelhandelskaufmann und macht bald seinen Führerschein