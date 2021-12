Steirer-Gründer setzen auf künstliche Intelligenz

Was tun bei einem Schlaganfall? Philipp Schöllauf kennt diese Frage aus dem Krankenhaus. Der Steirer ist Neurologe in der Klinik Floridsdorf in Wien. Tagtäglich ist der 30-Jährige dort mit Schlaganfall-Patienten konfrontiert. Er sieht, wie seine Patienten in Zusammenarbeit mit Logopäden, Ergotherapeuten und Neuropsychologen in nur wenigen Wochen im Spital erhebliche Fortschritte machen. Und sieht gleichzeitig, wie schwierig für viele – nach dem Verlassen der Klinik – das Training zu Hause ist.