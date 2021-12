Etwa 3500 Demonstranten protestierten in Salzburg

Wie an den vergangenen Sonntagen haben sich auch am vierten Adventsonntag wieder etliche Gegner der Corona-Maßnahmen und Impfkritiker in Salzburg eingefunden. Die Polizei schätzte die Anzahl auf etwa 3500 Teilnehmer. Diesmal fand die Demonstration nicht in der Altstadt, sondern im Stadtteil Nonntal statt. Ausschreitungen gab es bis dato keine.