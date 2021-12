ÖFB-Legionäre mischen Deutschland mit Toren auf

Gleiches tat Schmid (2. Saisontor) für die Bremer, er brachte die Gäste in der 22. Minute mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze oben rechts ins Tor zum 1:0 sehenswert in Führung. Friedl (3. Saisontor) agierte im Finish (84.) beim 4:1 im Eins-gegen-Eins gegen Hannover-Goalie Martin Hansen abgeklärt. Es war Werders dritter Sieg in Serie unter dem neuen Coach Ole Werner.