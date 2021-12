Steirer-Hilfe: Voller Einsatz für den guten Zweck

Ein großer Teil von Steiermarks Fußball-Legenden, wie etwa Bomber Mario Haas, und viele weitere Spitzensportler unterschiedlicher Sportarten stellen sich auch heuer wieder in einer besonderen Form in den Dienst der guten Sache. Sie alle nehmen am zweiten Charity Run des Lions Club Graz (Anmeldung unter www.lions-charityrun.com) teil und haben auch für eine ganz spezielle Versteigerung (www.aurena.at) Top-Exponate aus der Welt des Sports zur Verfügung gestellt. Zahlreiche signierte Trikots von Spitzenteams aus dem In- und Ausland und Unikate bekannter Sportstars stehen ebenso zur Auswahl wie auch besondere Events mit einzelnen Sportlern.