Brandanschlag auf Wahrzeichen in Traismauer

„So was geht gar nicht. Ich bin wütend und erzürnt“, postet Herbert Pfeffer, der Bürgermeister von Traismauer, in sozialen Medien. Freitagnachmittag soll ein bisher Unbekannter versucht haben, das Wahrzeichen der Stadt – das Wienertor – in Brand zu setzen. Durch eine Öffnung wurde ein brennender Gegenstand in das historische Bauwerk geworfen. Aufmerksame Passanten bemerkten im Vorbeigehen den Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. „Es war hier Gefahr im Verzug. Das Gebäude stammt aus dem 16. Jahrhundert und steht unter Denkmalschutz. Das kann man nicht nachbauen“, heißt es seitens der Feuerwehr Traismauer.