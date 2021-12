Paketzustellung: Wer haftet für gestohlene Ware?

Drastische Zunahme bei den heimischen Paketzustellungen: Über 1 Million Stück werden derzeit täglich alleine von der Post zugestellt, an den letzten Tagen vor Weihnachten noch deutlich mehr. Insgesamt erwartet die Regulierungsbehörde RTR für heuer einen gewaltigen Paketzustellungs-Anstieg: „Heuer werden es rund 340 Millionen Pakete werden, ein Anstieg von rund 30 Prozent zum letzten Jahr - und auch da war es schon ein großes Plus gegenüber 2019“, so RTR-Regulator Klaus Steinmaurer im Nachgefragt-Interview mit Gerhard Koller.