„Migrantenkatze“ Rambo durfte zu Familie zurück

Mit tunesischen Flüchtlingen kam der vierjährige Kater „Rambo“ am 13. März auf die italienische Insel Lampedusa. Er musste für sechs Monate in Quarantäne - das ist in Italien für Tiere aus Nordafrika vorgeschrieben. Nun wurde er seiner Familie zurückgegeben. „Die Rückkehr einer Katze in ihr Zuhause ist eine kleine Geste von großer Menschlichkeit“, so Totò Martello, Bürgermeister von Lampedusa.