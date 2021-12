Partie zweier Verlierer?

Das wäre das Heimspiel, das sich alle wünschen, möglich aber auch ein Heimspiel, das keiner will: Denn der ÖFB verständigte sich mit den anderen drei in Pfad A vertretenen Play-off-Teilnehmern darauf, dass die Semifinal-Verlierer am 29. März ein Freundschaftsspiel bestreiten. Muss aufgrund vertraglicher Verpflichtungen so sein, gespielt wird in Österreich, ob es dann auch das Happel-Stadion sein wird, ist noch offen. Eine Partie zweier Verlierer hat nicht unbedingt einen großen Reiz.