„Auf Arbeit, anstatt auf Wahlkampf konzentrieren!“

In rund einem Jahr wird gewählt. Die Folgen der Pandemie werden das Wahlkampfthema Nummer 1 sein. Wie gut wurde die Pandemie bislang bekämpft?

Das Virus hat großen Schaden angerichtet und fordert uns im Gesundheits- und im Wirtschaftsbereich. Wir mussten und müssen vieles anders oder überhaupt neu aufstellen Was in den letzten Monaten aber besonders zu spüren war, ist der Zusammenhalt im Kampf gegen die Pandemie. Und dieser Zusammenhalt bleibt auch in den nächsten Monaten sehr, sehr wichtig. Entscheidend ist, dass wir uns nicht auf einen Wahlkampf, sondern auf die Arbeit in unserem Land konzentrieren. Das erwarten sich auch die Menschen von uns.