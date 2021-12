Kitzbühel tut alles für Winter-Normalität

Bergbahn im Vollbetrieb

Wichtigstes Argument für einen Kitz-Urlaub bleibt das Skifahren. Bergbahnchef Anton Bodner geht ab Samstag mit 50 Anlagen in Vollbetrieb (bisher 17 Lifte). Das Skidata-System gewährleiste, dass wirklich nur Personen, die die 2-G-Regel erfüllen, Zutritt ins Skigebiet haben. In den Gondeln gibt es bekanntlich keine Kapazitätsbeschränkungen mehr: „Wir fahren die Anlagen so schnell wie möglich, um Staus zu vermeiden.“