Ein Land, zwei Welten: Demos zeigen die Gräben auf

Ein Land, zwei Welten - am Mittwoch wurde Linz zum Brennglas der Spaltung, die durch Oberösterreich geht. Auf der einen Seite das Klinikpersonal, das am Rande der Belastungsgrenze steht und still um Aufmerksamkeit bat, auf der anderen Seite die Corona-Maßnahmengegner, die über Stunden quer durch die Stadt zogen.