Der Zauber der Weihnachtszeit - kürzer aber doch!

Weihnachtszauber in barocker Kulisse verspricht der Adventmarkt in Schloss Hof im Weinviertel am kommenden Wochenende von 10 bis 19 Uhr. Neben Kunsthandwerk warten etwa eine Krippenausstellung, Streicheltiergarten oder Ponyreiten auf die ganze Familie, um die Zeit bis zum Christkind stimmungsvoll zu überbrücken. Besinnlich wird es auch beim Adventzauber in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern. Mit Einbruch der Dämmerung erstrahlen 500.000 Lichter – Weihnachtsrätselrallyes und ein Rentierparcours durch den Christbaumwald bieten vorweihnachtliche Unterhaltung für Groß und Klein.