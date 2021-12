Die steirischen „Packerl-Könige“

Einige Branchen hätten Umwälzungen in den letzten Jahren erfahren. „Aber es sind viele geblieben, die ihre Arbeit gut machen.“ Seinen Job führt auch Fink mit Leidenschaft aus. Bei all der Wirtschaftlichkeit spricht er immer wieder ein Thema an: Die Unternehmenskultur. „Respektvoller Umgang ist mir wichtig.“ Stolz sei er, dass seine 530 Mitarbeiter gerne in die Firma kommen. Auch die Klimaneutralität kann sich Niceshops auf die Fahnen heften. „In Sachen Umweltschutz müssen wir alle etwas tun.“ Doch das ist nicht das einzige Gebot der Stunde, Viele Branchen würden lernen müssen, in neuen Geschäftsmodellen zu denken. Denn eines ist klar: E-Commerce wird die Handelslandschaft weiter verändern.