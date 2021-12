Tirol: Lokführer entlarvt 64-jährigen „Drogen-Opa“

Wohl nicht nur für Staatsanwalt Dieter Albert war der Drogenprozess am Dienstag vor dem Innsbrucker Landesgericht „außergewöhnlich“. Auf der Anklagebank musste ein 64-jähriger Familienvater Platz nehmen, der polizeilich zuvor noch nie in Erscheinung getreten war - und das, obwohl er laut eigenen Angaben seit Jahren sieben bis zehn Gramm Marihuana am Tag verrauchte.