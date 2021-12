Nachhaltige Taschen aus Graz sorgen für Furore

Eine Marke, die sich nicht durch Trends definiert

Ganz im Sinne von zeitlosem, aber modernem Design, das sich zwischen Lässigkeit und Klassik bewegt: Das ist die Basis für die Maggie.B Taschen. Verschiedene Modelle werden von einem Familienunternehmen in den italienischen Marchen aus pflanzlich gegerbtem Leder handgefertigt und in der Steiermark verpackt. „Die Zusammenarbeit mit Spezialisten in Italien dient dem Zweck, das beste Fachwissen bei der Verarbeitung einzubringen.“ Sie sei fest davon überzeugt, dass Leidenschaft dabei das Maß aller Dinge ist. Die Liebe zum Detail treibt auch Fritsch-Breisach bei ihrem Schaffensprozess an. Kreativität wurde der Enkelin von Kulturpionier Emil Breisach in die Wiege gelegt. Inspirierend für die Grazerin ist neben täglichen Momentaufnahmen die große Nachfrage.