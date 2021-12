Wenn lebendige Geschenke unterm Baum landen

„Wie zur besinnlichen Zeit jedes Jahr mit fühlenden Lebewesen umgegangen wird, können wir gar nicht nachvollziehen“, schüttelt Michelle Schneeweiss vom Tierschutzverein für Tirol den Kopf. Noch an den Feiertagen gehen in der Regel die ersten Anrufe in den Tierheimen ein - Beschenkte wollen ihre pelzigen Präsente wieder loswerden. „Nicht immer werden wir dabei freundlich nach einem Platz gefragt. Wir merken deutlich den Druck der unfreiwilligen Neo-Tierbesitzer“, schildert Schneeweiss.