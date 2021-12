Über 13.000 Geräte an steirische Schulen geliefert

„Die Digitalisierung im Klassenzimmer ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder. Am Lernort Schule werden so Lebens- und Ausbildungsqualität gefördert und optimale Rahmenbedingungen geschaffen, um einen modernen Unterricht zu ermöglichen. Das Wichtigste dabei ist nicht nur der richtige Umgang mit digitalen Anwendungen und Medien, sondern auch, dass die Kinder in diesen herausfordernden Zeiten der Pandemie Unterstützung erfahren und gleichzeitig großen Spaß haben“, so Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.