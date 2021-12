Gammelfleisch verkauft: 2 Jahre teilbedingte Haft

Weil er genussuntaugliches Fleisch unter einwandfreie Ware gemischt und verkauft hat, wurde am Montag der Geschäftsführer eines Schlachthofes in Graz wegen schwerem gewerbsmäßigen Betrug verurteilt. Der Steirer fühlte sich großteils nicht schuldig. Einen Vorfall gab er zwar zu, aber da habe die Waage nicht funktioniert. So sei es zu einem Chaos in den Abläufen gekommen.