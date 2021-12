Schwierige Überzeugungsarbeit

Die einen wollen auf den Totimpfstoff warten, die anderen glauben Falschmeldungen aus dem Internet oder wollen sich nicht mit der Pandemie und ihren Auswirkungen auseinandersetzen. Was alle gemeinsam haben: Sie sind unzufrieden mit den aktuellen politischen Entscheidungen. So unzufrieden, dass sie dafür auf die Straße gehen – auch heute wieder. Was an der heutigen Protestaktion neu ist: Nicht nur die impfkritische Partei MFG, sondern auch die Salzburger FPÖ haben Kundgebungen angesetzt.