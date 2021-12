Bravo! Die 99ers jubelten über den dritten Streich

Das 4:3 am Dienstag gegen Villach scheint die 99ers beflügelt zu haben, denn Freitag Abend legten sie dank eines 6:2 bei Fehervar einen nach. Für die ersten vier Treffer der Grazer beim dritten Auswärtssieg der Saison sorgten Hjalmarsson (3.), Ackered (19.), Kainz (40.) und Zusevics (44.) - Gordon mit einem Schuss ins leere Tor (57.) und abermals Zusevics mit einem verwerteten Abpraller (58.) sorgten in nur 25 Sekunden letztendlich für klare Verhältnisse. Damit ging vorerst auch die Achterbahnfahrt zu Ende, denn in den letzten neun Partien wechselten sich Sieg und Niederlage stets ab.